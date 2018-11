Meghan Markle : Son neveu Tyler Dooley balance dans une émission de télé-réalité

Pas de pitié pour les femmes enceintes ! Rien n'y fera, la famille de Meghan Markle semble déterminée à ne pas la laisser mener sa vie royale ni profiter de son bonheur sans faire de vagues. Six mois après son mariage avec le prince Harry et alors qu'elle est enceinte de leur premier enfant, c'est au tour de son neveu Tyler Dooley, fils de son demi-frère Thomas Markle Jr. et de son ex-femme Tracy Dooley, de tomber à bras raccourcis sur la duchesse de Sussex.

Quand Tyler fait pleurer dans les chaumières...

Âgé de 26 ans (et visiblement très inspiré), Tyler Dooley a eu l'excellente idée d'accepter de participer à une émission de télé réalité intitulée The Royal World, diffusée sur MTV. Non content de se faire de la publicité et d'empocher un chèque sans doute sympathique par la magie de son lien de parenté avec Meghan, le jeune Américain, qui gagne sa vie en cultivant de la marijuana dans un ranch dans l'Oregon pour la société qu'il a créée avec sa mère (Royally Grown), accuse à son tour sa tante d'avoir purement et simplement "déchiré la famille Markle" du fait de son mariage : "Ça a été une période vraiment difficile. La famille a été déchirée. Et voir les gros titres assassins de la presse sur moi, ça a été dur. Les scandales de l'année écoulée m'ont fait beaucoup de mal", ose-t-il déclarer dans l'un des épisodes de ce show qui suit le quotidien d'une bande d'aristocrates (pas du plus fameux pédigrée) enfermés dans une maison de campagne cossue.

Les scandales, ce sont en fait ceux qu'ont provoqués son grand-père Thomas Markle, son père Thomas Jr. et sa tante Samantha (née Yvonne Markle), qui, à tour de rôle, ont passé leur fiel sur l'ex-actrice, accusée d'avoir tourné le dos aux siens – clairement frustrés, devant son destin exceptionnel, de ne pas en croquer. L'apothéose de l'opprobre avait été atteinte avec les fausses paparazzades réalisées avec la complaisance de Thomas Markle senior sur une idée de Samantha, à quelques jours du mariage royal. Un mariage auquel aucun des trois n'avait assisté : Thomas Markle, convié, s'était fait porter pâle et avait été remplacé par le prince Charles pour conduire la compagne du prince Harry jusqu'à l'autel, tandis que Thomas junior et Samantha, pas invités, avaient exprimé leur frustration de manière tapageuse dans les médias. C'est d'ailleurs à cette période qu'on avait pu voir Tyler Dooley apparaître à la télévision au côté de sa mère, Tracy Dooley : "Au jour d'aujourd'hui, qui sait [si on recevra une invitation] ? On est là depuis le début, on a été là toute sa vie, toujours derrière elle, à la soutenir", disait-il candidement dans Good Morning Britain à quelques semaines des noces, tandis que Samantha était bien obligée d'admettre qu'elle n'avait plus de contacts avec sa demi-soeur depuis vingt ans.

Si la famille royale nous avait aidés...

Quelques mois plus tard, Tyler Dooley avoue auprès de ses camarades de télé-réalité que sa famille et lui pensaient réellement qu'ils allaient recevoir une invitation pour le mariage de Meghan et Harry. "On n'oublie pas d'où on vient. La famille, c'est là que vous avez été élevé. Ça ne peut pas s'oublier", argumente-t-il. Toujours un peu attiré par les paillettes royales même s'il n'était pas de la noce à Windsor, il dit aussi : "Si nous avions reçu des conseils et de l'aide – peut-être de la part de la famille royale –, nous aurions pu éviter une grande partie de ces trucs." Malgré l'absence de faire-part, Tyler était quand même venu à Londres au moment du mariage... et s'était fait remarquer en tentant d'entrer en boîte de nuit avec un couteau...

À propos de la mauvaise presse dont son grand-père a fait les frais, il tempête : "C'est dégueulasse. Laissez-moi vous dire une chose à propos de Meghan : nous avons tous eu une enfance modeste. Nous venons tous de la rue. Même Meghan. Là où elle a grandi, là où nous avons tous grandi, à West Hollywood, ce n'étais pas un endroit sympa. Mon grand-père a travaillé très dur toute sa vie pour notre famille. (...) Meghan faisait tout simplement partie d'une famille américaine ordinaire et je la voyais comme une soeur, vous savez. Elle était marrante. Nous n'avons que neuf ans d'écart, alors qu'il y en a vingt avec ses frère et soeur. Du coup, ses plus proches 'frères et soeurs', c'est mon frère et moi. C'était notre idole quand nous étions enfants. Sa personnalité est incroyable. Son sourire... Elle est phénoménale, c'est tout. Je suis heureux qu'elle ait trouvé l'amour." Et d'en remettre une couche avec une petite séance de pommade et de sagesse populaire : "Meghan est un modèle pour tant de gens, notamment les femmes. Elle est si avenante. J'espère qu'elle restera comme ça. Quoi qu'on fasse, il faut rester soi-même, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vous admire, au final."

Bref, Tyler n'était animé que de louables intentions en venant dans The Royal World : "Les gens croient que je fais ça pour l'argent mais je travaille dur pour gagner ma vie. Et je gagne beaucoup d'argent. Je suis quelqu'un d'honnête. Que les gens comprennent ça, c'est important pour moi. Ils vont voir qui je suis vraiment", assure-t-il. Ce qui ne l'a pas empêché de profiter de la notoriété de Meghan pour lancer une nouvelle variété de marijuana baptisée "Markle Sparkle" ; après tout, les Middleton aussi savent tirer profit de la cash machine royale.