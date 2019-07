Meghan Markle : Son nouveau collier personnalisé, hommage à Archie

"Meghan est moderne, tendance et toujours à la pointe de la mode, et les bijoux personnalisés sont la plus grosse tendance du moment, a rapporté la créatrice au tabloïd. Tout est question de sentiments et d'amour, ce que les gens adorent, et la voir porter le collier est incroyable. J'ai eu une avalanche de commandes depuis." Un pouvoir de prescription dont la marque française Gas Bijoux a également pu attester après que Meghan Markle a porté une de ses paires de boucles d'oreilles lors de son voyage au Maroc en février dernier.