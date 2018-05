Meghan Markle : Son père opéré avec succès, sa soeur hospitalisée à son tour...

Il ne se passe décidément pas un jour sans que la famille Markle fasse parler d'elle. Le père de Meghan Markle, Thomas, a été hospitalisé mercredi 16 mai 2018 au Mexique pour se faire opérer du coeur (son état de santé fragile ne lui permettra donc pas d'assister au mariage de sa fille avec le prince Harry célébré samedi à Windsor). Il n'en est visiblement pas moins en contact permanent avec TMZ pour donner de ses nouvelles. Étonnant pour un homme qui se disait victime des médias et qui a provoqué un joli scandale en orchestrant des paparazzades.

Quelques heures après son entrée à l'hôpital, l'homme de 73 ans, que nos confrères décrivent comme "vif et cohérent", a en tout cas affirmé au site américain que l'intervention chirurgicale s'était bien déroulée, précisant que le docteur qui l'a opéré avait implanté "trois extenseurs vasculaires dans ses vaisseaux sanguins". Il est désormais contraint au repos et la durée de sa convalescence n'est pas connue dans l'immédiat. "Je vais bien. Il va falloir du temps avant que je guérisse. Je reste à l'hôpital quelques jours supplémentaires avec interdiction de m'agiter", a-t-il déclaré.

De son côté, la demi-soeur amère et rancunière de Meghan Markle a eu ses propres mésaventures. Le jour de l'opération de son père, Samantha Markle (qui vit en Floride et qui souffre de sclérose en plaques) a effectivement dû se rendre à l'hôpital pour traiter une cheville et un genou supposément cassés après un accrochage avec un paparazzo. Toujours selon TMZ, la femme de 53 ans et son compagnon conduisaient près d'un péage lorsqu'un photographe a brutalement surgi devant leur véhicule. Afin d'éviter une collision, le petit ami de Samantha Markle, qui était au volant, a fait un écart et est rentré dans une barrière en béton, propulsant la soeur de l'ex-actrice dans le pare-brise et tordant son pied en arrière.

À l'autre bout du monde, Meghan Markle se prépare autant qu'elle peut dans la joie et la sérénité à épouser le prince Harry. Sa mère Doria est arrivée à Londres, à l'instar de ses proches amies, les stylistes Jessica Mulroney et Misha Nonoo. Plus que 48 heures avant le début des noces...