Meghan Markle : Son père Thomas, loin de la polémique et du faste de Buckingham

Meghan Markle, qui épousera le prince Harry le 19 mai 2018, est une enfant de la balle. Sa mère Doria Ragland était professeure de yoga et son père, Thomas Markle, éclairagiste à Hollywood. Il travaillait sur la série culte Mariés, deux enfants. Meghan, aujourd'hui âgée de 36 ans, a grandi sur les plateaux de tournage. Ses parents ont divorcé en 1987 quand elle avait 6 ans. Depuis quelques années, Thomas Markle vit au Mexique, reclus et sans le sou.

Début décembre 2017, l'homme de 73 ans a été photographié dans les rues de Rosarito Beach. Il venait de faire ses courses. Il portait un énorme sac en plastique dans la main. Il conduit tout de même un 4x4 mais ses conditions de vie seraient très modestes selon le Daily Mail. Le prince Harry a déjà rencontré sa future belle-mère et il l'a trouvée "fantastique", mais, selon la première interview officielle de Meghan depuis leurs fiançailles, il n'a pas encore pu rencontrer Thomas Markle. Les deux hommes se sont juste parlés au téléphone.

Cet homme à l'air si banal semble bien loin du faste de Buckingham et de la polémique qui agite la famille de Meghan depuis la dernière interview donnée par le prince Harry. Meghan a eu l'immense honneur d'être invitée par la famille royale pour les fêtes de Noël et le petit frère de William a déclaré lors de la matinale de Radio 4 (BBC), le 27 décembre, que Meghan a passé des moments "fantastiques" avec sa "grande famille" à lui, cette "famille qu'elle n'a jamais eue".

Cette famille qui ne laisse pas faire

Il n'en fallait pas plus pour déclencher la colère de Samantha Markle. Avant son mariage avec Doria, Thomas Markle a eu deux premiers enfants d'une précédente union : Thomas Jr. et Samantha. Cette dernière ne s'est pas retenue de contredire le prince : "En fait, Meghan a une grande famille qui a toujours été là avec elle et pour elle, a riposté sur Twitter Samantha qui prépare également un livre sur sa famille. Notre foyer était tout ce qu'il y a de plus normal et quand papa et Doria ont divorcé, nous avons tous fait en sorte qu'elle ait deux maisons. Qu'est-ce que c'était amusant ! (...) Personne n'était à l'écart, c'est juste qu'elle était trop occupée. La famille de Meg (notre famille) est complète, avec une soeur, un frère, des tantes, des oncles, des cousins, et, le ciment de notre famille, notre incroyable père qui s'est entièrement sacrifié. Elle a toujours eu cette famille. Qu'elle se marie ne fait que l'étendre un peu."

Moins virulent que sa soeur, Thomas Markle Jr., 51 ans, vient de réagir à son tour dans une interview vidéo accordée au Daily Mail. Il trouve les propos du prince Harry tout simplement "bouleversants". Selon lui, les parents de Meghan doivent être "bien étonnés" d'entendre une chose pareille. Il déclare : "C'était un peu choquant parce que Meghan a eu une enfance incroyable, très entourée par sa famille. Et spécialement durant les fêtes. Elle a fêté Noël chez moi, chez sa mère, chez notre père. Donc, vraiment, je ne comprends pas."

Dans son interview sur Radio 4, Harry précisait que la liste des invités pour le mariage n'était pas encore arrêtée. Parions que quelques explications seront nécessaires avant de réunir tout le monde...