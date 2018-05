Meghan Markle : Son père Thomas, opéré du coeur, ratera bien son mariage...

Suite du feuilleton royal le plus improbable de la semaine. Selon les dernières informations rapportées mardi 15 mai 2018 par le site TMZ, le père de Meghan Markle ne se rendra PAS au mariage de sa fille avec le prince Harry, événement qui sera célébré samedi 19 mai au château de Windsor.

Lundi, Thomas Markle avait décidé de renoncer aux noces afin de ne pas "embarrasser" l'ex-actrice de 36 ans et la famille royale britannique de sa présence après la révélation par le Daily Mail de de ses petits arrangements (paparazzades) avec un photographe au Mexique, pays où il réside. Après quoi, l'homme de 73 ans avait finalement changé d'avis à l'issue d'une conversation avec sa fille. "Je déteste l'idée de manquer un des plus grands moments de l'histoire et de ne pas pouvoir mener ma fille à l'autel", avait-il déclaré mardi à TMZ, admettant néanmoins qu'il attendait l'autorisation de ses médecins pour voyager. Il y a une semaine, il aurait ainsi été victime d'une crise cardiaque et aurait rechuté après le scandale des paparazzades.

Sa mère Doria a quitté les États-Unis

Hospitalisé depuis mardi soir, Thomas Markle a finalement appris qu'il ne pourrait pas se rendre au Royaume-Uni à temps, son opération du coeur ayant été programmée pour mercredi matin (16 mai) au Mexique. Il ajoute que ses problèmes cardiaques sont sans doute liés au comportement de son fils Thomas Jr. (51 ans) qui avait lynché sa demi-soeur dans une lettre adressée au prince Harry et lui suggérant d'annuler le mariage.

Avec l'absence de Thomas Markle a priori définitivement actée, la personne qui se chargera d'accompagner Meghan Markle jusqu'à l'autel le jour J devrait probablement être sa mère, Doria Ragland. Mardi, la femme de 61 ans a d'ailleurs été photographiée à la sortie de son domicile de Los Angeles, en route pour l'aéroport. Escortée par un chauffeur dans un véhicule privé, elle portait entre ses mains une housse de vêtements Burberry. Sans aucun doute la robe qu'elle portera au mariage de sa fille.