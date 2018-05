Meghan Markle : Son père Thomas présent au mariage, malgré le scandale familial

Voilà une information qui risque de ne pas faire les affaires de Thomas Markle Jr., demi-frère de Meghan Markle, qui a engagé une véritable vendetta contre elle en faisant publier cette semaine une lettre ouverte assassine : en dépit de ce qu'il affirme et de ses lourdes accusations, leur père commun, Thomas Markle, ira bien au mariage de la jeune femme et du prince Harry, le 18 mai à Windsor.

Le magazine américain People "croit savoir que sa présence y est attendue", révèle le site Internet de la publication, avec prudence et sans luxe de détails. La venue en Angleterre de l'ancien professionnel d'Hollywood, qui vit terré et ruiné au Mexique après avoir mené une carrière de chef éclairagiste notamment sur le plateau de la série culte Mariés, deux enfants, est une donnée totalement incertaine depuis l'annonce des fiançailles du prince Harry et de Meghan Markle, le 27 novembre 2017. Thomas Markle, qui tenait le bras de sa fille lors de son premier mariage (2011-2013, avec Trevor Engelson), avait certes exprimé sa joie dans un communiqué conjoint avec son ex-épouse Doria Ragland, mais son futur gendre n'avait jamais eu l'opportunité de le rencontrer, ayant dû se contenter de quelques échanges téléphoniques, comme Meghan l'avait révélé le même jour dans l'interview télévisée réalisée à l'occasion des fiançailles. Et toutes les spéculations étaient possibles, compte tenu des liens en apparence distendus qu'il semble entretenir avec sa fille d'une part, et de sa vie d'ermite d'autre part. A tel point que, suite à la participation de sa fiancée au Noël royal à Sandringham, le prince Harry avait évoqué en parlant de la famille royale britannique "la famille que Meghan n'a jamais eue" - ce qui n'avait pas manqué de susciter un tollé dans l'autre clan.

On pourrait croire qu'un mariage royal réunirait une famille déchirée

Thomas Markle Jr., fils qu'il a eu d'une autre union, s'est ému du traitement de son père par Meghan dans la lettre ouverte que le tabloïd In Touch a fait paraître, estimant que celui-ci a été exploité puis abandonné par l'actrice, "une femme insensible, superficielle et arrogante" : "Quelle genre de personne prend son envol en se servant de son propre père jusqu'à ce qu'il soit en faillite, puis l'oublie et le laisse ruiné au Mexique, croulant surtout sous ses dettes à elle ? Et quand vient le moment de lui renvoyer l'ascenseur, elle oublie son propre père comme si elle ne l'avait jamais connu. Mon père ne se remettra jamais financièrement d'avoir financé le parcours de Meghan, et il ne se remettra pas émotionnellement qu'elle l'ait renié. Meg montre maintenant son vrai visage. C'est évident que son quart d'heure de gloire à Hollywood lui est monté à la tête, la changeant en une femme insensible, superficielle et arrogante qui vous fera passer pour un idiot, vous (Harry) et l'héritage de la famille royale. Sans parler, par-dessus le marché, du fait qu'elle n'invite même pas sa propre famille mais plutôt de parfaits étrangers au mariage. Qui fait cela ? La famille royale et vous devez mettre un terme à ce mariage de conte de fées en toc avant qu'il soit trop tard. Même son propre père n'a pas été invité, lui qui devrait la conduire à l'autel. Elle oublie que, sans mon père, elle en serait à débarrasser des tables et à faire du babysitting pour éponger ses dettes. On pourrait croire qu'un mariage royal réunirait une famille déchirée, mais j'imagine que nous ne sommes tous que des parents éloignés pour Meghan", a ainsi fustigé Thomas Markle Jr., 53 ans. Vexé de n'être pas invité aux noces royales, ce dernier a récemment retourné sa veste, alors qu'il défendait auparavant sa soeur contre vents et marées et clamait à qui voulait l'entendre combien ils étaient proches par le passé. Et il n'hésitait pas, dans sa lettre ouverte, à exhorter le prince Harry à annuler cette union qualifiée de "plus grosse erreur de l'histoire des mariages royaux".

Quelle que soit sa position, Thomas Markle Sr., lui, évite de s'épancher dans les médias.