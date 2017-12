Meghan Markle: Sublime avec le prince Harry et les Cambridge au déjeuner de Noël

C'était Noël avant l'heure au palais de Buckingham, mercredi 20 décembre 2017 : à trois jours du début du grand rassemblement familial à Sandringham dans le Norfolk, la reine Elizabeth II réunissait son clan à Londres pour son traditionnel déjeuner de (pré-)Noël. Parmi les convives, une nouvelle tête : Meghan Markle.

Après avoir, plus tôt dans le mois, fait la surprise au personnel du château de Windsor, où ils célébreront leur mariage le 19 mai 2018, de prendre part à leur fête de Noël (11 décembre) et après avoir également participé à celle du personnel du palais de Kensington (qui a eu lieu au Beach Blanket Babylon dans Notting Hill le 13 décembre), le prince Harry et sa fiancée Meghan Markle honoraient en couple l'invitation à déjeuner de la souveraine. Rien d'étonnant compte tenu du fait que la monarque a en quelque sorte accéléré l'entrée de l'actrice américaine dans la famille royale en lui permettant, faisant une exception inédite, de se joindre à elle lors des habituelles festivités organisées à Sandringham au moment de Noël, bien qu'elle ne soit pas encore mariée à son petit-fils chéri.

L'ex-héroïne de la série Suits se montrait à la hauteur de ces égards, superbement maquillée et sublime dans une robe de la marque Self Portrait (que Kate et Pippa Middleton apprécient notoirement), comme on a pu l'observer en voyant la voiture conduite par le prince Harry pénétrer dans l'enceinte de Buckingham. C'était par ailleurs sa première occasion de découvrir la famille éloignée de la reine et de son futur mari, rarement rassemblée comme lors de ce déjeuner de Noël dont c'est une des vocations.

Les membres seniors du clan étaient naturellement présents, à l'instar des Cambridge : le prince William, son épouse Kate et leurs enfants le prince George et la princesse Charlotte, qui viennent de révéler leur carte de voeux très smart pour cette fin d'année, étaient également attendus et on a pu voir, à leur arrivée, la nourrice Maria Teresa Turrion Borrallo installée entre les deux bambins sur la banquette arrière. Le duc et la duchesse ont ainsi pu profiter du repas sans devoir garder leur progéniture à l'oeil.

Dans le défilé des voitures, on a encore pu voir passer le prince Charles et la duchesse Camilla, les princesses Beatrice et Eugenie d'York, le prince et la princesse Michael de Kent avec leur fille Gabriella Windsor, Autumn Phillips (femme de Peter) et ses filles Savannah et Isla, Lady Sarah Chatto (nièce de la reine) et son mari Daniel, la princesse Alexandra ou encore Lady Amelia Windsor. La revue Hello fait également état de la présence de l'actrice Sophie Winkleman au côté de son époux Lord Frederick Windsor, moins d'un mois après son grave accident de la route.