Meghan Markle "toujours adorable'" : une célèbre ex-copine d'école raconte

La fiancée du producteur David Foster a surpris plus d'un internaute en révélant avoir été copine avec la duchesse de Sussex, photo souvenir à l'appui. Un cliché qu'elle a d'abord voulu partager en mai dernier, lorsque Meghan Markle a épousé le prince Harry : "Quand elle s'est mariée, je me suis dis, 'Oh je vais mettre sur Instagram qu'on se connaissait.' Puis j'ai trouvé que c'était stupide et opportuniste. Ensuite, comme j'avais vraiment quelque chose à promouvoir, je suis à Londres maintenant, je vis dans le pays qui est devenu le sien, je fais une comédie musicale, donc je me suis dis que j'allais le publier !"