Meghan Markle trop exigeante ? Une autre assistante annonce sa démission

Cette nouvelle annonce ne risque pas d'apaiser les rumeurs autour de Meghan Markle et ses exigences. Après dix-sept ans de bons et loyaux services pour la famille royale, Samantha Cohen, secrétaire et communicante aguerrie, a annoncé son prochain départ après seulement quelques mois de mission auprès du prince Harry et son épouse. Selon les informations du Daily Mail publiées ce 9 décembre 2018, la duchesse de Sussex a tout fait pour l'en dissuader.

Surnommée Samantha la panthère, l'Australienne de 50 ans ayant fait ses preuves auprès de la reine avait rejoint l'équipe du prince Harry pour remplacer temporairement Edward Lane Fox, après qu'il a quitté son poste l'été dernier, mettant ainsi un terme à cinq ans de collaboration. Mais alors que Meghan Markle et son époux lui auraient proposé de l'embaucher en tant que secrétaire particulière de façon permanente, celle-ci aurait tout bonnement refusé l'offre. Elle a annoncé vouloir attendre la naissance de leur premier enfant, en avril prochain, avant de quitter ses fonctions.

Cette annonce survient quelques semaines après que l'assistante personnelle de la duchesse de Sussex, la Française Melissa Touabti, a démissionné en larmes face à la pression que lui imposait Meghan Markle depuis sa prise de fonction au printemps dernier. Le départ de Samantha Cohen vient donc appuyer cette théorie selon laquelle l'épouse du prince Harry en demande trop. D'autant que cette professionnelle et mère de trois enfants, très appréciée au sein de la famille royale, s'est illustrée en devenant la première femme à accéder au poste d'attachée de presse au palais de Buckingham. Un savoir-faire qui lui a valu le titre de Commandante de l'Ordre Royal Victorien en 2016, remis des mains d'Elizabeth II en personne.