Meghan Markle : Une arrestation qui fait tache...

Entre la colère médiatisée de sa demi-soeur Samantha Grant, les révélations sur son père sans le sou réfugié au Mexique ou le déballage sur son divorce par sa propre amie, Meghan Markle doit sans doute prier pour que cesse les polémiques autour d'elle. Malheureusement, sa belle-soeur ne vient pas franchement d'aider à changer la donne.

Comme le dévoile le site TMZ.com, Darlene Blount, la fiancée de Thomas Markle (âgé de 51 ans et qui est le demi-frère de Meghan avec lequel elle partage le même père), a été arrêtée dans la nuit du dimanche 31 décembre au lundi 1er janvier. Elle est accusée d'avoir physiquement agressé son conjoint sous l'emprise de l'alcool ! La jeune femme de 37 ans a passé 32 heures au poste de police dans l'Oregon et n'a pas échappé, comme le veut la loi aux États-Unis, à un mugshot (portrait photo) sur lequel elle ne semble effectivement pas au mieux de sa forme...

Bien loin des turbulences qui touchent son clan, Meghan Markle a sans doute l'esprit très occupé par les préparatifs de son mariage avec son fiancé le prince Harry. L'union doit se tenir le 19 mai à la chapelle Saint George, au château de Windsor. Pas certain que l'ex-star de la série Suits invite son demi-frère, qu'elle n'a pas revu depuis quelques années, et sa compagne. D'ici là, Meghan Markle doit croiser les doigts pour que plus rien ne vienne ternir son image et fâcher la famille royale...

Thomas Montet