Meghan Markle une diva ? Son père "ne la reconnaît pas"

Cet entretien était l'occasion pour l'Américain de 74 ans de commenter les récentes rumeurs qui entourent sa fille : "Je ne reconnais pas cette personne, a-t-il affirmé au média britannique. La Meghan que je connais était toujours douce, gentille et généreuse. Elle a toujours été exigeante mais jamais grossière. Je ne veux rien dire ou faire qui pourrait blesser ma fille mais je m'inquiète qu'elle se fasse du mal à elle-même." L'ancien chef éclairagiste à Hollywood poursuit alors : "Meghan a grandi sur les plateaux. Je lui ai appris à respecter l'équipe. Ils peuvent vous mettre sous votre meilleur jour comme le pire. Je ne prétends savoir comment elle est maintenant."

Un portrait de moins en moins reluisant

Depuis plusieurs semaines, différentes anecdotes dépeignent en effet Meghan Markle comme une diva capricieuse : la démission en pleurs de son assistante personnelle, dépassée par les demandes excessives de sa célèbre cliente, la rumeur disant qu'elle voulait mettre du désodorisant dans la chapelle St George pour son mariage à Windsor en mai dernier (une demande refusée par la reine), la démission annoncée d'une autre attachée de presse particulièrement aguerrie et appréciée de la famille royale après 17 ans de bons et loyaux services... Et surtout, des rumeurs de tensions avec Kate Middleton, qui non seulement ne s'entendrait pas spécialement avec elle, mais qui n'aurait pas apprécié que sa belle-soeur reprenne certains membres de son équipe.