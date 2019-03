Meghan Markle va-t-elle accoucher dans le même hôpital que Kate Middleton ?

Dernière ligne droite avant l'arrivée du royal baby. D'ici quelques semaines, Meghan Markle et le prince Harry vont accueillir leur premier enfant, attendu pour la mi-avril 2019. Maintenant que la duchesse de Sussex s'est officiellement retirée de la vie publique, reste à savoir quel hôpital les futurs parents ont choisi pour la naissance tant attendue.

Contrairement à ce qui a pu être annoncé en début d'année, l'Américaine de 37 ans ne devrait pas accoucher au Frimley Park Hospital. Situé dans le Surrey, il semblait plus facile d'accès depuis leur nouvelle demeure de Frogmore Cottage, à Windsor. Finalement, des sources ont affirmé au New York Post que Meghan Markle allait donner naissance à son premier enfant au St Mary's Hospital de Londres, dans l'aile privée Lindo : "Elle présente les moyens de sécurité et les ressources nécessaires pour une naissance royale", a commenté une source. Il aurait été demandé aux équipes médicales sur place de ne pas prendre de congés au mois d'avril.

Cet hôpital est en effet habitué aux naissances royales : Lady Diana y a accouché de ses deux enfants, les princes William et Harry, et Kate Middleton y a donné naissance à ses trois enfants, George (5 ans), Charlotte (3 ans) et Louis (10 mois). Une maternité VIP qui a un prix puisqu'une nuit en chambre standard coûte près de 7000 euros. Pour son premier accouchement, Meghan Markle aurait également fait appel aux services d'une doula, chargée d'accompagner et soutenir la future maman pendant la grossesse, l'accouchement et la période postnatale.