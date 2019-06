Meghan Markle victime de racisme, son amie Priyanka Chopra monte au créneau

On les a dites en froid, mais que nenni. Dans une nouvelle interview accordée au Sunday Times, ce 2 juin 2019, Priyanka Chopra a pris la défense de sa duchesse de copine, Meghan Markle. L'ex-reine de beauté devenue actrice de série est revenue sur les critiques, notamment racistes, dont l'épouse du prince Harry fait l'objet depuis qu'elle a rejoint la famille royale britannique.

"J'en est été témoin et c'est vraiment dommage. Mais s'il y a quelqu'un qui peut gérer ça, c'est elle, a commenté la comédienne de 36 ans. Bien sûr que c'est lié au racisme, c'est une évidence." Américaine, métisse et divorcée : l'ancienne actrice de 37 ans est la cible de vives attaques sur les réseaux sociaux depuis le début de sa relation avec le prince Harry, entamée à l'été 2017. Pour y faire face, le palais de Kensington a entamé en mars dernier une véritable campagne anti-haine en publiant une charte contre le cyberharcèlement.

Selon Priyanka Chopra, Meghan Markle serait restée la même malgré sa nouvelle vie de duchesse de Sussex : "Ce qu'il y a de beau, chez Meg, c'est qu'elle a vécu tout ça en étant elle-même. Beaucoup de gens ont appris à la connaître après, mais je l'ai connue avant et elle est restée la même. Maintenant qu'elle a une vraie plateforme, elle parle des mêmes choses dont elle a toujours parlé, a affirmé l'épouse de Nick Jonas. Ce que vous voyez maintenant est authentique. Elle a toujours été la fille qui voulait faire bouger les choses."

Elle est normale

Ce n'est pas la première fois que la star de Quantico vante les mérites de sa copine, féministe engagée : "C'est une icône dont les filles et les femmes peuvent s'inspirer. Elle est normale, adorable, gentille, elle se préoccupe du monde, veut le changer et ce, dès avant que tout ça n'arrive, avait-elle commenté lors d'une interview pour le Harper's Bazaar Arabia, en janvier 2018. Que Meghan fasse partie de la famille royale, je pense que c'est un grand pas dans cette direction sur beaucoup d'aspects : les femmes, le féminisme, la diversité, les races, la monarchie. C'est un magnifique pas dans la bonne direction." Les deux actrices sont amies depuis leur rencontre à l'événement Elle Women in Television, à Hollywood, en janvier 2016. Lors du mariage royal de Meghan Markle avec le prince Harry en mai 2018, Priyanka Chopra figurait parmi les invités célèbres.