Meghan Markle voulait "un mec célèbre" : les révélations d'une amie "ghostée"

Meghan Markle, qui a fait la connaissance du prince Harry en juin 2016 par l'entremise d'une amie commune, avait-elle activé ses réseaux dans le but avoué de rencontrer un beau parti ? L'idée selon laquelle l'ex-héroïne de la série Suits était déterminée à mettre le grappin sur un rich and famous et aurait même fait des pieds et des mains pour atteindre le fils du prince Charles n'est pas nouvelle – c'est même la thèse que soutient inlassablement sa demi-soeur enragée Samantha Grant, furieuse que l'intéressée ait tourné le dos à sa famille et lancée dans l'écriture d'une autobiographie intitulée Le Journal de la soeur de la Princesse Arriviste qu'elle avait l'intention de publier cette année (avec un second volume baptisé Dans l'ombre de la duchesse). Un nouveau témoignage y fait écho...

Tu connais des mecs célèbres ? Je suis célibataire...

Lynchée ces derniers mois, à plusieurs reprises, par le journaliste Piers Morgan, un ancien ami qu'elle se serait mise à ignorer du jour au lendemain après avoir rencontré le prince Harry, la duchesse Meghan de Sussex essuie à présent des révélations du même acabit émanant de Lizzie Cundy, ex-épouse (1994-2012) du footballeur de Tottenham Jason Cundy. Celle-ci, qui doit à son statut de wag ("femme de footballeur") sa petite notoriété et sa modeste carrière télévisuelle outre-Manche (présentation de programmes de télé-réalité, apparitions dans des talk shows), a révélé au tabloïd The Sun qu'elle aussi s'était trouvée confrontée brutalement au silence radio de Meghan Markle.

Les deux femmes, l'une née à Londres et l'autre à Los Angeles, avaient sympathisé en 2013 dans la capitale britannique à l'occasion d'un dîner de bienfaisance. À l'époque, Meghan Markle venait de divorcer du producteur Trevor Engelson, qu'elle avait épousé en 2011 après sept ans de relation. Lizzie relate en substance certains de leurs échanges : "On avait une conversation de filles et c'est alors qu'elle m'a dit : 'Tu connais des mecs célèbres ? Je suis célibataire et j'adore les Anglais.' J'ai répondu : 'On va sortir ensemble et te trouver quelqu'un.'" Elle se souvient, à ce sujet, lui avoir montré une photo d'Ashley Cole, défenseur des Blues de Chelsea (à l'époque) divorcé depuis 2010 de Cheryl. Une option que l'actrice américaine avait écartée, rebutée par la mauvaise réputation du footballeur. Le lendemain, Lizzie et Meghan s'étaient revues lors du Global Gift Gala et la wag anglaise en avait gardé une bonne impression : "Elle était tellement décontractée, elle aimait bien prendre un verre, rigoler, je me souviens qu'elle m'a posé des questions sur mes deux fils, elle était très intéressée et curieuse de tout", relate-t-elle.

On lui a dit de couper les ponts

D'après Lizzie Cundy, Meghan et elle étaient par la suite restées en contact, au point que, lorsque la nouvelle de sa romance naissante avec le prince Harry a été ébruitée, elle lui a envoyé un texto – "Oh mon Dieu, j'ai appris pour Harry !" – auquel l'Américaine aurait répondu : "Oui, je sais. On va essayer de sortir ensemble..." Après quoi, plus de nouvelles : dès lors, Meghan Markle aurait en effet ignoré les messages de sa copine britannique. Purement et simplement "ghostée", cette dernière est persuadée que Meghan a suivi des conseils/consignes (du staff royal ?) en "coupant les ponts avec les gens des médias avec lesquels elle était amie". Un récit et une déduction finale qui font clairement écho à ceux d'un Piers Morgan fou de rage d'un tel revirement, mais aussi aux propos d'une amie d'enfance.

Mariée à un prince, titrée duchesse, reconnue administrativement comme princesse du Royaume-Uni et maman d'un petit garçon nommé Archie moins de trois ans après son coup de foudre pour Harry, Meghan n'est pas encore affranchie de son passé pour autant.