Mehdi et Oussama (Pékin Express 2018) : Les conséquences du jeu sur leur amitié

Mehdi et Oussama font forte impression dans Pékin Express 2018 : La Course infernale sur M6 depuis le 12 juillet 2018. À la fois drôles et attachants, les deux amis d'enfance donnent de leur personne dans cette aventure mouvementée. Ils ont accepté d'en dire plus sur leur binôme !

Les deux candidats ont vécu une sacrée expérience dans Pékin Express 2018 : La Course infernale. Malgré les difficultés, le duo est resté uni. "Il n'y a eu aucune conséquence négative. Dans la vraie vie, on se connaît depuis des années. Je portais encore mes couches. En fait, ce mec, c'est mon frère", a déclaré Oussama.

Si leur complicité a toujours été au rendez-vous, les nerfs d'Oussama et de Mehdi ont craqué à certains moments. "On s'est disputé mais cela a duré deux minutes", a avoué ce dernier. Selon lui, c'était en partie à cause de la pression. L'ancien militaire s'est donc vite remis en question : "On se rend compte qu'on se découvre nous-mêmes." "Il a un petit souci. Il aime bien donner des ordres. C'est lui le chef", a ajouté Oussama.

Mehdi est conscient de son caractère et, grâce à l'émission, il positive désormais. "C'est quand même mon petit frère. Ainsi quand j'ai tort, je lui dis 'C'est de ma faute, je suis vraiment désolé' et voilà, on repart de plus belle avec le sourire", a-t-il conclu.