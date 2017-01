Mel B "choquée" par Mariah Carey : L'ex-Spice Girl la tacle lourdement !

Une pluie de critiques s'est abattue sur Mariah Carey après le fiasco total de son concert raté à Times Square, le soir du nouvel an. Alors que la polémique commence tout juste à s'apaiser, l'ancienne Spice Girl Mel B est venue remettre de l'huile sur le feu.

"Peut être qu'elle a perdu sa fameuse voix. Je n'aime guère dire ça mais... peut-être qu'elle était dans un de ses mauvais jours, techniquement et vocalement parlant, et qu'elle n'a même pas voulu essayer de chanter en live parce que certaines parties des chansons étaient pré-enregistrées, comme les notes hautes, afin qu'elle puisse chanter le reste en direct", a déclaré Crazy Spice lors de son passage dans l'émission The Real.

Si Mel B s'est permis ce genre de commentaire, c'est parce qu'elle était présente lors de l'incident. "J'étais en train de la regarder quand je me suis demandé ce qui se passait, parce que j'étais en train de chanter en play-back le morceau comme si j'étais Mariah et puis, tout d'un coup, plus rien. J'ai levé les yeux et j'ai eu du mal à croire ce que je voyais. En tant qu'artiste et animatrice télé, normalement quand ce genre de chose se produit, on continue comme si de rien n'était. La première réaction à avoir, c'est de ne surtout pas laisser le silence s'installer trop longtemps, donc j'étais complètement choquée ! D'autant plus que Mariah est une chanteuse et une artiste incroyable", a-t-elle ajouté.

Des compliments qui ne devraient pas consoler Mimi, qui s'est dite complètement "humiliée" par la société Dick Clark Production, responsable du concert et qui a préféré diffuser la séquence pour faire le buzz plutôt que de la couper au montage.

"Je n'ai pas commenté la situation pour l'instant mais je le ferai en tant voulu. Pour l'instant, je tiens à dire que je suis venue célébrer la nouvelle année à New York sous les meilleurs auspices et que j'avais hâte de partager ce moment de fête avec le monde entier. C'est une honte que l'on ait été dirigé par une équipe de production qui préfère tirer profit des problèmes techniques qui ont échappé à notre contrôle", a-t-elle déclaré sur les réseaux sociaux. De son côté, la société de production se défend d'avoir agi de la sorte et assure que les accusations de la chanteuse ne sont que pure diffamation.

Coline Chavaroche