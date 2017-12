Mel B divorcée de Stephen Belafonte : Clap de fin officiel pour la Spice Girl

La guerre entre Melanie Brown, aka Mel B, et Stephen Belafonte va-t-elle prendre véritablement fin ? Selon le site TMZ, l'ancien couple est officiellement divorcé. D'après les documents que le site américain a pu se procurer, un juge a accepté la dissolution de leur mariage le 15 décembre.

Reste maintenant à gérer le partage de leur propriété. Toujours d'après TMZ, la Spice Girl accorde à son ex-mari une pension de 15 000 dollars par mois pour les trois prochaines années et la garde partagée de leur fille, Madison, 6 ans.

L'information de leur rupture a été dévoilée au mois de mars 2017 et la séparation remontait au 28 décembre 2016. La chanteuse de 42 ans avait demandé le divorce pour "différends irréconciliables". La jurée star de The X Factor Australia et America's Got Talent formait avec Stephen Belafonte une famille recomposée dont on avait déjà aperçu les failles. Par le passé, le couple avait ainsi déjà fait l'objet d'insistantes rumeurs de divorce et de violences conjugales.

Avant de débuter son histoire d'amour avec Stephen Belafonte, Mel B a été mariée à Jimmy Gulzar. Ils ont eu une fille, Phoenix, aujourd'hui âgée de 18 ans. Mel B a aussi vécu une romance avec l'acteur Eddie Murphy. Ils sont les parents d'une fille, Angel, 10 ans.