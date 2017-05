Mel B en guerre contre sa nounou : La justice tranche en sa faveur

Son futur ex-mari Stephen Belafonte n'a plus le droit de l'approcher, son ancienne nounou écope de la même sanction. Lancée dans un tumultueux divorce, Mel B est à nouveau soutenue par la justice américaine comme le rapporte le très bien informé site TMZ. Au courant de toutes les avancées du dossier et du moindre rebondissement, le média US rapporte que la chanteuse anglaise de 41 ans vient d'obtenir une ordonnance restrictive contre Lorraine Gilles, la bombe allemande de 26 ans qui s'est occupée de ses enfants durant sept ans. L'interdiction court pour les cinq prochaines années, soit très précisément jusqu'au 3 mai 2022 à minuit.

Prête à déballer les dessous de son horrible mariage avec le producteur américain Stephen Belafonte, Mel B n'a pas hésité à livrer un terrifiant témoignage le mois dernier dans lequel elle racontait avoir été trompée avec la nounou mais aussi harcelée. L'ex-membre des Spice Girls l'accuse notamment de la faire chanter avec des images compromettantes, la chanteuse s'étant livrée, sous la contrainte de son mari, à des plans à trois filmés avec la nounou. Une version toujours niée par Lorraine Gilles, qui a très vite riposté en attaquant la star pour diffamation. Selon ses dires, Mel B aurait toujours été consentante lors de leurs parties fines, qu'elle aurait elle-même enregistrées. Elle ne serait en possession d'aucune image et ne l'aurait jamais fait chanter.

Droit de visite surveillé pour son mari

Malgré la guerre judiciaire dans laquelle il est lancé avec Mel B, Stephen Belafonte a obtenu le droit de passer du temps avec leur fille de 5 ans. Celui que beaucoup décrivent comme un bad boy a ainsi pu rester quatre heures avec Madison le 30 avril dernier, alors que le duo ne s'était pas vu depuis plusieurs semaines. Cette rencontre très attendue par Stephen Belafonte s'est déroulée sous surveillance dans un lieu neutre, The Ness Center, centre d'assistance situé à Los Angeles. Si le producteur américain est ressorti avec le sourire, Madison, elle, n'a pas très bien vécu cet échange réalisé dans un cadre inconnu.

