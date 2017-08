Mel B : En plein divorce, son nouveau flirt est identifié

Mel B aurait récemment demandé à ce que son divorce de Stephen Belafonte soit finalisé au plus vite, et dans la plus grande discrétion. La fin de la procédure pourrait également lui permettre de vivre, sans préoccupation, une potentielle nouvelle idylle. L'heureux élu, jusque-là anonyme, a enfin été identifié...

C'est le Daily Mail qui dévoile son nom ! Karen Gary Madatyan réside à Beverly Hills et y exerce le métier de coiffeur. Il est le fondateur d'un institut de beauté inauguré en 2011 et désormais fermé, le Boom-Boom & Beyond, anciennement situé sur le très fréquenté Santa Monica Boulevard. Gary a utilisé son établissement pour aider des femmes victimes de violences conjugales en centre d'accueil. Mel B (de son vrai nom Melanie Brown) affirme en avoir subi au cours de son mariage avec Stephen Belafonte.

Mel B et Gary ont été vus dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 août à Los Angeles. À l'issue des MTV Video Music Awards, l'ex-membre des Spice Girls, son amie et collègue de l'émission America's Got Talent, Heidi Klum, et Gary Madatyan se sont rendus au TAO, où s'est déroulée la soirée post-VMAs organisée par le label Republic Records et le constructeur Cadillac.

Mel B et Gary s'y sont embrassés, et ont vécu, à en croire les images souvenirs partagées par Melanie, une soirée mémorable.