Mel B et mari "psychopathe" : Sa soeur Danielle s'en mêle !

Danielle Brown n'a jamais porté Stephen Belafonte dans son coeur, aujourd'hui elle ne se prive pas de le dire haut et fort. Alors que sa célèbre grande soeur Mel B a officiellement demandé le divorce après près de dix années de mariage, et que son futur ex-mari ne puisse plus l'approcher suite à des violences conjugales à répétitions, Danielle Brown s'attaque publiquement à lui.

C'est via sa page Instagram que la jeune Britannique s'exprime et pousse un coup de gueule contre les médias qui attendent d'elle des confidences exclusives. "Chers médias à qui je ne vendrai pas d'histoires sur ma soeur, je ne 'lai jamais fait et ne le ferai pas", débute-t-elle. "Voici ma réaction pour que vous puissiez me laisser ma mère et moi tranquilles et faire le deuil de mon père", poursuit-elle avant de mentionner spécifiquement Stephen Belafonte qu'elle qualifie de "psychopathe" dans ses hashtags et qu'elle accuse de l'avoir éloignée de sa soeur, ce qui n'a pas fonctionné. "Je ris et je célèbre le fait que tu avais tort", se félicite-t-elle.

Danielle Brown s'en prend également directement à un autre nom ressorti à plusieurs reprises dans l'effroyable témoignage livré par Mel B à la justice américaine, celui de Lorraine Giles. Il s'agit de la nounou employée durant sept ans par l'ex-Spice Girl, avec laquelle il l'aurait trompée, humiliée et qu'il aurait mise enceinte avant de la contraindre à avorter. La soeur de Mel B espère que la bombe allemande de 26 ans, aujourd'hui mariée, ira en prison et pourrira en enfer avant d'enchaîner avec une longue liste de hashtags dans laquelle "batteur de femme", "criminel", "adultère", "violent", "diable" ou encore "mon père danse sa tombe" se succèdent.