Mel B et Stephen Belafonte, le divorce : Thérapie, alcool et soutien inattendu

Le divorce de Mel B et de son mari Stephen Belafonte s'annonce explosif. Motivée par le décès de son père, l'ancienne Spice Girl a souhaité mettre un terme à son "union toxique" avec le producteur "dictateur". Juste avant de fêter leurs 10 ans de mariage, Melanie Brown de son vrai nom a rempli les papiers du divorce ce lundi 20 mars.

Dans la foulée, le père de famille, accusé dans le passé de violences conjugales, a passé la soirée à "descendre des verres de vodka pure" au restaurant Serafina Sunset de Los Angeles, qu'ils ont repris ensemble au mois de septembre dernier. D'après les informations du Sun, le producteur qui partage la petite Madison (5 ans) avec sa future ex-femme aurait hurlé sur les convives de l'établissement qu'il "s'était déjà senti foutrement mieux", avant de passer le lendemain soir en charmante compagnie.

En témoignent des photos publiées sur le site du Daily Mail, il s'est acoquiné avec un sosie de son ex-femme, juste après avoir tenté de lui rendre visite. En vain... Le colosse de 41 ans a donc fait un saut à l'épicerie pour acheter à boire avant de se rendre de nouveau au restaurant, dont il est ressorti avec une pizza à emporter. Si Stephen Belafonte a l'intention de noyer son chagrin dans l'alcool, l'interprète de Wannabee pense avant tout à sa famille.

Thérapie et soutien inattendu

La chanteuse, qui ne porte plus son alliance, a consenti à une thérapie de groupe pour le bien de sa famille. D'après le toujours bien informé TMZ, Mel B et son mari, ainsi que ses trois enfants – Madison, Phoenix (18 ans, née de son premier mariage) et Angel (9 ans, née de sa brève idylle avec Eddie Murphy) – se sont rendus ce mercredi 22 mars chez le Dr. Sophy Charles, une célèbre psychanalyste de Mulholland Estates, qui s'est occupée, entre autres, du procès pour agression sexuelle de Michael Jackson. Mari, femme et enfants ont fait voiture séparée pour se rendre chez la thérapeute, signe que rien ne va plus au sein de la famille mais qu'ils sont néanmoins disposés à enterrer la hache de guerre.

En attendant que la séparation soit officielle, Mel B qui craint son mari fasse main basse sur sa fortune estimée à 40 millions d'euros, a reçu le soutien inattendu de sa mère Angela, à qui elle ne parle plus depuis huit ans. Mère et fille s'étaient disputés au sujet du mari de cette dernière, qui se montrait déjà très autoritaire. Angela a tendu le rameau d'olivier à sa fille, espérant que ce divorce signerait le renouveau de leur relation.

Coline Chavaroche