Mel B : L'ex-Spice Girl divorce de son mari Stephen Belafonte

Un nouveau divorce surprend la planète people ! Mel B a lancé une procédure pour mettre fin à son union avec Stephen Belafonte. L'ex-Spice Girl et le producteur de film étaient à quelques mois de fêter leur dixième anniversaire de mariage...

La nouvelle est tombée ce lundi 20 mars. Mel B (dont le vrai nom est Melanie Brown) a effectué une demande de divorce. Dans les documents officiels obtenus par People, la chanteuse de 41 ans date sa séparation de Stephen Belafonte au 28 décembre 2016. Elle justifie ce divorce par des "différends irréconciliables" et souhaite une garde partagée de leur fille Madison, 5 ans. Mel B désire également empêcher le tribunal de permettre à son ex-mari de bénéficier d'une prestation compensatoire.

Après la mort de son père, Martin Brown (à seulement 63 ans), Melanie vit une nouvelle épreuve ! La jurée star de The X Factor Australia et America's Got Talent formait avec Stephen Belafonte une famille recomposée, en apparence comblée. Par le passé, le couple avait déjà fait l'objet d'insistantes rumeurs de divorce et de violences conjugales.

Avant de débuter son histoire d'amour avec Stephen Belafonte, Mel B a été mariée à Jimmy Gulzar. Ils ont eu une fille, Phoenix, aujourd'hui âgée de 18 ans.

Mel B a aussi vécu une romance avec l'acteur Eddie Murphy. Ils sont les parents d'une fille, Angel, qui fêtera ses 10 ans en avril.