Mel B : Son mari veut rester proche d'Angel, la fille d'Eddie Murphy

Il n'est pas le père biologique d'Angel, 10 ans, Stephen Belafonte espère pourtant bien continuer à la voir. Au courant de tous les détails concernant le divorce de Mel B et du producteur de cinéma américain, TMZ révèle que Stephen Belafonte va demander une garde partagée pour leur fille Madison, 5 ans, mais également un droit de visite pour sa grande soeur Angel. Si le futur ex-mari de Mel B ne cesse d'appeler sa "fille" sur les réseaux sociaux, elle ne l'est en réalité pas.

Alors qu'elle fréquentait depuis peu Eddie Murphy, Mel B est tombée enceinte de lui en 2006 et a donné naissance à Angel le 3 avril 2007, jour de l'anniversaire de l'acteur américain. Après réalisation d'un test ADN, il a été confirmé qu'Eddie Murphy en est le père. Ce n'est finalement que quelques mois plus tard, en août, que le célèbre comédien de 56 ans l'a reconnue et s'est engagé à lui verser une pension alimentaire, à défaut de s'en occuper la moitié du temps.

Mais parce qu'il a épousé Mel B quelques semaines après la naissance Angel, seulement quatre mois après le début de leur relation, et qu'il se considère comme son père depuis ses premiers jours, Stephen Belafonte revendique un lien privilégié avec la fillette de 10 ans qui ne doit pas être remis en cause par le divorce. Le producteur, accusé de violences conjugales, de chantage et de harcèlement moral, clame qu'Eddie Murphy a toujours occupé une place marginale dans la vie d'Angel, contrairement à lui. Selon la réglementation en Californie, un beau-père peut conserver un droit de visite dans l'intérêt de l'enfant, même après une séparation ou un divorce.

Si les avocats de Stephen Belafonte sont déterminés à obtenir ce droit de visite, Mel B le rejette catégoriquement. Il y a quelques jours encore, son futur ex-mari s'affichait pourtant avec Angel...