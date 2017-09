Mel B : Son visage étonnamment transformé, lourds soupçons de chirurgie...

Mel B (Melanie Brown de son vrai nom) a 42 ans mais en a toujours paru beaucoup moins. Encore plus ces derniers temps. Sous les feux des projecteurs avec la diffusion de la 12e saison d'America's got talent, la star britannique est aussi particulièrement scrutée depuis plusieurs mois en raison de ses déboires personnels. L'ancienne Spice Girl est impliquée dans un divorce ultramédiatisé avec Stephen Belafonte, avec qui elle est mariée depuis dix ans.

S'intéressant de près au visage de Mel B, le Dailymail constate qu'il a étrangement changé, que ses traits ont semblé tirés, notamment lorsqu'elle est apparue sur le tapis rouge des MTV Video Music Awards et sur ceux d'America's got talent, aux côtés d'Heidi Klum et de Simon Cowell. Le tabloïd anglais n'hésite pas à avancer que Mel B serait passée sur le billard et aurait eu recours à la chirurgie esthétique pour paraître rajeunie. Des sources proches du tournage d'America's got talent ont récemment indiqué au Mirror l'avoir trouvée particulièrement "incroyable" à la reprise de l'émission, appuyant la thèse d'une transformation aidée.

Particulièrement délurée lors de ses dernières apparitions, Mel B ne renvoie certainement pas l'image d'une femme accablée par un divorce très compliqué. La guerre avec Stephen Belafonte est pourtant loin d'être terminée. Son futur ex-mari l'accuse d'être accro à la cocaïne et à l'alcool et son ancienne nounou, Lorraine Gilles, d'avoir été forcée à participer à des plans à trois. Cette dernière a toujours démenti avoir eu des relations sexuelles avec Stephen Belafonte sans la participation de Mel B.

Faux, répond l'ex-Spice girl, qui prouve, avec de nouveaux documents que le très bien informé site TMZ a consultés, que son ancienne nounou a bien profité de son mari lors d'échanges privés durant de 10 à 15 minutes. Mel B s'attaque également au mariage de Lorraine Gilles avec un certain Michael Bleau, qu'elle considère comme une supercherie. L'union aurait été scellée avec une bague achetée 30 dollars sur eBay avec pour seul but de permettre à la jeune Allemande de rester sur le territoire américain.

Tous les coups bas sont décidément permis.