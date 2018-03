Mel B : Sa fille de 10 ans terrorisée par son beau-père violent

Alors que Stephan Belafonte, ex-mari de Mel B, a saisi la justice afin d'avoir un droit de garde pour Angel, la fille de l'ancienne Spice Girl et de son bref flirt avec l'acteur Eddie Murphy – qui s'est clairement désintéressé de la demoiselle de 10 ans qu'il n'a même pas reconnue –, une lettre manuscrite prétendument écrite par la fillette pourrait peser lourd dans la balance...

Sur Twitter, Andrea Brown, la maman de Mel B, a partagé la photo d'une lettre de trois pages dont elle prétend qu'elle a été écrite par Angel. On y découvre que Stephen Belafonte aurait fait vivre "un cauchemar" à sa famille pendant son mariage avec la chanteuse, qu'il aurait d'ailleurs battu son ex-femme (ce qu'il a toujours démenti par le passé) et que la petite fille ne souhaiterait pas le revoir... "J'ai très peur de Stephen. Quand il est en colère, c'est terrifiant. Je ne veux plus le voir, ce serait comme revivre une horrible période de ma vie. (...) Le moment le plus atroce quand je vivais avec lui, c'est quand j'essayais de mettre fin aux disputes et aux insultes. Quand j'essayais, il disait 'Oh la ferme' et j'avais tellement peur que je ne disais plus rien", lit-on.

La lettre, dont la justice devra toutefois prouver l'authenticité, relate aussi des faits de violence. "J'ai été témoin d'une dispute physique. J'étais allongée dans la chambre de ma mère, endormie. Je me suis réveillée au milieu d'une bagarre. Je ne me souviens pas à cause de quoi c'était mais j'ai entendu Stephen frapper maman à la main, c'était dur puisque j'ai entendu le coup. Maman a dit 'tu m'as arraché l'ongle', alors c'était dur. J'ai essayé de faire croire que je dormais car je ne voulais pas intervenir et être blessée. Je ne veux pas voir l'homme qui cause tant de dommages à ma mère, faisant de sa vie un cauchemar", est-il écrit.

Toujours selon la lettre, Angel sait que son vrai père est Eddie Murphy – elle affirme qu'elle le voit de temps en temps – car sa demi-soeur Giselle (la fille de Stephen) le lui aurait dit. La demoiselle reproche aussi à son ancien beau-père de lui avoir interdit de manger à table car elle aurait fait de saletés et ajoute qu'elle ne pouvait pas avoir d'animaux mais qu'aujourd'hui, elle possède deux chiens et une chèvre...