Mél (Koh-Lanta Fidji) lynchée : Sa réponse cash à ses détracteurs !

Et de tacler ses haters : "Alors je sais que vu le niveau intellectuel de ceux qui critiquent et insultent derrière leurs PC, c'est un peu compliqué à comprendre mais si c'était à refaire, je le referais." Plus encore, Mél confie "rire" de "ce déferlement de haine". "J'invite toutes ces personnes à venir manger chez moi et à en discuter si elles veulent, ajoute-t-elle. On mangera un bon poisson."

Enfin, concernant son attitude envers Marvyn, l'aventurière avoue avoir "un seul regret" : "Les mots durs que j'ai eus à la fin, au conseil. Bien sûr Marvyn est une personne formidable, gentille, qui se donne sur le camp, généreu. Et en plus, il fait des blagues assez drôles." Et de conclure en remerciant les internautes de l'avoir comparée à Clémentine, finaliste de Koh-Lanta Cambodge très critiquée à l'époque mais qu'elle "trouve vraiment maligne et sympa".

Pour rappel, au lendemain de la diffusion de l'épisode durant lequel Marvyn a dû quitter le camp des Jaunes dans Koh-Lanta Fidji, Mél s'était exprimée dans les colonnes de Télé Loisirs. La jeune femme avait alors assumé son comportement, se comparant même au Joker dans Batman.

