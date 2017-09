Mél (Koh-Lanta Fidji) répond aux haters : "Je n'aurais aucun scrupule..."

C'est pour casser l'alliance entre Marvyn, André et Théotime dans Koh-Lanta Fidji que Mél a mis en place une stratégie afin d'éliminer Marvyn. Un coup de maître qui a été très mal vécu par les téléspectateurs. Certains n'ont en effet pas hésité à s'en prendre à elle sur Twitter, d'autres l'ont comparée à Clémentine, candidate de la saison précédente qui avait été tant lynchée sur les réseaux sociaux que Denis Brogniart avait fini par prendre sa défense.

Suite à cette polémique, Mél a décidé de réagir auprès de nos confrères de Télé Loisirs. Ces détracteurs risquent d'être encore plus agacés...

"Je suis le joker dans Batman. Je ne suis pas venue pour me faire des amis. (...) Si je dois manipuler des gens, si je dois faire semblant d'être amie avec quelques personnes, je le ferai. Je n'aurais aucun scrupule pour éliminer les gens de mon alliance comme Thomas, Tugdual et Marta", lâche-t-elle lors de l'entretien. Le ton est donné et les choses sont très claires, Mél n'a aucun regret d'avoir éliminé Marvyn. Et si les téléspectateurs sont choqués, tant pis pour eux.

La brunette, peu affectée par le déferlement de critiques sur Twitter, se dit même heureuse d'être qualifiée de nouvelle Clémentine : "Je prends ça comme un compliment ! Elle est allée très loin dans l'aventure, à vous de juger... Clémentine a été joueuse, elle a su tout calculer. Elle s'est très bien débrouillée niveau stratégies, il n'y a rien à dire. Aller, Clémentine si tu me laisses prendre la relève, je la reprends avec plaisir." A bon entendeur...