Mel Reid : Coming out de la golfeuse anglaise

Lauréate à six reprises du Ladies European Tour et membre du Ladies professional golf association depuis l'an dernier, Mel Reid est une figure incontournable du golf féminin. La joueuse anglaise de 31 ans vient de dévoiler qu'elle est lesbienne après avoir accepté un rôle d'ambassadrice pour Athlete Ally.

La golfeuse professionnelle souhaite aider à mettre fin "à l'homophobie et à la transphobie rampantes dans le monde du sport" et sa contribution vient s'ajouter à celles de nombreux autres sportifs depuis quelques années. "Je suis tombée amoureuse d'une fille et j'étais extatique alors je l'ai dit à ma soeur qui n'avait aucun problème avec ça, puis à mon frère. Mes parents sont un peu plus vieux que la moyenne mais ils n'auraient pas pu mieux le prendre. Ils m'ont simplement assuré que tant que je suis amoureuse d'une bonne personne, peu importe sa race, son genre ou son passé. J'ai eu beaucoup de chance avec toute ma famille qui est très libérale et a totalement accepté cette situation", a-t-elle confié.

Mel Reid raconte toutefois avoir "protégé" sa sexualité pendant sa carrière afin de ne pas se mettre à dos des potentiels sponsors (partenaires financiers nécessaires). Une situation qu'elle a fini par ne plus accepter. "Puis j'ai commencé à me demander pourquoi ces marques voulaient me parrainer et que je les représente si je ne pouvais pas être la vraie moi. On est unique et on n'a qu'une vie, alors soyons les meilleures versions de nous-mêmes et soyons fiers de qui nous sommes. C'est comme cela qu'on attire les bonnes personnes autour de soi pour s'améliorer et, à la fin, être heureux", a-t-elle ajouté.

Thomas Montet