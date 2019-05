Melania et Donald Trump : Doux baiser (ou presque) à la Maison Blanche

Les Américains célèbrent la fête des mères avec deux semaines d'avance sur nous. À cette occasion, Melania et Donald Trump ont tenu à honorer tout particulièrement les mamans et femmes de militaires. Le couple présidentiel en a reçu plusieurs le vendredi 10 mai 2019 à la Maison Blanche, qu'ils occupent depuis janvier 2017.

Le président des États-Unis et la First Lady ont ainsi fait preuve d'unité et même de complicité face à leurs invitées et aux journalistes présents à Washington. Saluée pour l'élégante robe ivoire sans manche qu'elle portait, Melania Trump a partagé un baiser avec son époux dans la salle est de la Maison Blanche, où s'est déroulé le rassemblement. Très peu habituée à ce genre de gestes affectueux en public, la première dame américaine de 49 ans a eu bien du mal à cacher son inconfort.

Peut-être était-ce une façon pour Donald Trump de répondre aux critiques, lui qui est accusé de ne pas prendre soin de son épouse. En effet, le président de 72 ans a une nouvelle fois fait preuve d'une extrême maladresse le mois dernier, lorsqu'il a célébré l'anniversaire de Melania, au point que certains lui ont reproché de la négliger.

Lors de la réception des mères de militaires à la Maison Blanche, Donald Trump s'est épanché sur la sienne. "J'avais une merveilleuse maman, Mary. J'aimais ma maman. Elle me manque", a-t-il déclaré. Mary Trump, née en Ecosse et qui avait ensuite immigrée aux Etats-unis, est décédée en août 2000.

De son côté, Melania Trump, maman de Baron, 13 ans, a salué les joies procurées par la maternité, "une bénédiction". "Un merveilleux hommage à nos mères et femmes de militaires", a-t-elle commenté sur sa page Instagram, fière de ce rendez-vous au cours duquel Donald Trump a salué son travail.