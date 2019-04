Melania Trump a 49 ans : Négligée par Donald et couverte de ridicule !

Vendredi 26 avril 2019, Melania Trump fêtait son 49e anniversaire. Un jour spécial au cours duquel la First Lady des États-Unis a reçu de nombreux messages de la part de ses proches et des internautes, de quoi certainement réchauffer son coeur. Toutefois, on ne peut pas dire que l'ancien mannequin ait pu se vanter d'une déclaration d'amour ni même d'une attention publique spéciale de la part de son époux, Donald Trump.

Le président américain, toujours très inventif et extraverti dans ses tweets, ne s'est en revanche pas foulé pour célébrer sa femme. Sur Facebook, il a simplement posté un photomontage de sa belle tout sourire accompagné de la très courte légende : "Joyeux anniversaire à notre incroyable First Lady Melania Trump." Un message jugé impersonnel pour de nombreux internautes habitués à un Donald Trump plus volubile lorsqu'il s'agit de politique ou de climat, entre autres.

Malgré tout, la veille, Donald Trump envoyait un courrier à plusieurs de ses partisans, demandant un million de signatures pour offrir une carte d'anniversaire à Melania. Une idée pas si originale puisqu'il s'agissait déjà de son cadeau l'année dernière. "J'ai besoin de votre aide. L'anniversaire de notre FANTASTIQUE Première Dame, Melania, est imminent et je veux faire quelque chose de spécial pour elle parce qu'elle est si spéciale pour moi. Nous savons tous que Melania est une épouse, une mère et une première dame incroyable. Aidez-moi à lui montrer à quel point le peuple américain l'aime !"



Si Donald Trump ne s'est pas affiché particulièrement amoureux, le compte Twitter officiel de la Maison-Blanche était loin de rattraper le coup. "Joyeux anniversaire", indiquait le message accompagné d'une image de Mme Trump assise seule sur un canapé et entourée d'une vingtaine de photographes en plein exercice. Le choix de la photo, un peu grandiloquente, a suscité de nombreuses réactions et l'image a rapidement été détournée. "C'est une photo vraiment nulle. Pourquoi ne pas lui souhaiter un joyeux anniversaire avec une photo d'elle en train de faire quelque chose ?", "Quelle belle image de Melania avec son fidèle compagnon, un coussin de canapé", "Pour lui souhaiter son anniversaire, vous postez une photo d'elle l'air misérable dans une pièce remplie de monde, avec leurs caméras dirigées vers quelqu'un d'autre dans la pièce? Chic", pouvait-on lire parmi les critiques, tandis que les photomontages déjantés déferlaient. Un mème pour l'anniversaire de Melania ? Elle n'en demandait pas tant.