Melania Trump : À l'origine du boycott d'une grande maison de mode

Aux États-Unis comme en France, les épouses de présidents sont des personnalités influentes de l'industrie de la mode ! Melania Trump fait l'objet d'un débat animé sur le soutien des marques et de la presse. Dolce & Gabbana a choisi de soutenir la First Lady américaine et se moque de l'appel au boycott lancé contre elle...

Depuis la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle, de nombreux créateurs se sont exprimés sur la possibilité (ou l'impossibilité) de collaborer avec son épouse. Domenico Dolce et Stefano Gabbana ont déjà habillé Melania Trump à plusieurs reprises. Inspirés par l'appel au boycott dont ils ont fait l'objet, les fondateurs de Dolce & Gabbana ont créé deux T-shirts, formant une minicollection baptisée "Boycott Dolce & Gabbana". Elle sera disponible à partir du 30 juin.

Le top blanc, sur lequel apparaît un coeur rouge et les inscriptions "#Boycott", "Dolce & Gabbana" (en lettres capitales) et doté du hashtag "#dgfamily" (en minuscules) brodé au cou, est vendu 175 euros.

Domenico Dolce, Stefano Gabbana ont célébré sa sortie imminente en mettant en scène une fausse manifestation devant un magasin Dolce & Gabbana, en Italie.