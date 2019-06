Melania Trump à Londres : son marathon mode... inspiré de Diana et Meghan Markle ?

Ces trois derniers jours ont été bien remplis pour Melania Trump. Pour ce nouveau voyage officiel en Angleterre au côté de son président de mari, entamé le 3 juin 2019, la First Lady a multiplié les engagements, donc les looks. Pour l'occasion, l'ancien mannequin de 49 ans pourrait bien s'être inspiré de deux icônes mode outre-Manche : Lady Diana et Meghan Markle.

Dès son arrivée sur le tarmac, à bord d'Air Force One, l'épouse de Donald Trump a fait preuve de diplomatie vestimentaire en misant sur une blouse signée Burberry, maison britannique de renom. Une pièce d'autant plus de bon ton que l'imprimé met en avant des médailles militaires et la mention "society" (société), clin d'oeil à la raison de cette visite d'Etat : les 75 ans du Débarquement. En complétant sa tenue d'une jupe crayon de la marque américaine Michael Kors, la première dame pourrait bien avoir symbolisé l'alliance entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni.

La mère de Barron Trump s'est ensuite rapidement changée pour enfiler une robe blanche près du corps Dolce & Gabbana, accessoirisée d'un chapeau assorti. Une tenue qui n'est pas sans rappeler le style de Lady Diana, aussi bien adepte de cette combinaison de couleur que des chapeaux à bord large. Pour le dîner d'Etat de lundi au palais de Buckingham, Melania Trump a opté pour une robe Dior originale avec ses détails graphiques ton sur ton et ses gants longs.