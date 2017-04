Melania Trump, accusée d'être une ex-escort, obtient 3 millions et des excuses !

Melania Trump doit savourer sa victoire. Accusée par le Daily Mail dans un article d'août dernier retiré au bout de quelques jours d'avoir eu un passé d'escort-girl, l'épouse de Donald Trump a obtenu du média anglais des excuses et un gros chèque !

Le Daily Mail a fini par présenter des excuses à Melania Trump devant la Haute Cour de Londres et accepté de dédommager l'épouse du président américain avec un chèque de 3 millions de dollars. Un coup dur pour l'un des plus importants titres de presse outre-Manche. Le juge Andrew Nicol a lu un communiqué commun rédigé par les deux parties annonçant que l'article du Daily Mail sur le passé prétendument "trouble" de la First Lady dans les années 1990 contenait des allégations "fausses et diffamatoires".

Le journal et les avocats de Melania Trump ont diffusé un communiqué commun. "Nous acceptons de reconnaître que ces allégations sur Madame Trump ne sont pas vraies et nous nous rétractons et les retirons. Nous nous excusons après de Madame Trump pour les dommages que cela lui a causés", peut-on lire. La plainte déposée l'été dernier réclamait la somme astronomique de 150 millions de dollars...

Ce n'est pas la première fois que le Daily Mail verse des dommages et intérêts à des personnalités puisqu'il a déjà été condamné à payer J.K. Rowling et Elton John.

Thomas Montet