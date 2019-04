Melania Trump : Cette indélicatesse de son mari qui l'a rendue furieuse

On ne sait finalement que peu de choses sur Melania Trump. Le New York Times consacre un portrait à la First Lady, révélant quelques anecdotes croustillantes à propos de son comportement à la Maison Blanche. D'ailleurs, avant même qu'elle n'y fasse son entrée, les rumeurs de tensions avec son mari depuis 14 ans, Donald Trump, allaient bon train. Selon le NYT, la maman de Barron (13 ans) aurait vécu une grosse dispute à cause de son époux, qui prend des décisions derrière son dos, changeant la décoration de la Maison Blanche comme bon lui semble.

Imaginez. On connaît désormais le goût très prononcé de Donald Trump pour les dorures, l'ostentatoire et le kitsch d'un style Louis XIV, à l'image de son appartement new-yorkais. Rien à voir avec les désirs de Melania Trump, ancien mannequin, qui "préfère les lignes simples et modernes", d'après le NYT. Elle avait choisi un mobilier de ce goût pour la décoration de la Maison Blanche, avec du papier peint adéquat. Un aspect de la vie de First Lady très apprécié par la mère de famille. "J'ai si hâte de nous faire de nouveaux souvenir dans cette maison", avait-elle déclaré au moment de son déménagement.

Mais Melania Trump n'a pas passé les premiers mois de la présidence à Washington, restant à New York pour être auprès de son fils Barron (qui mesure déjà deux mètres). Pile-poil le temps pour Donald Trump d'envoyer valser les idées de déco de sa femme et de remplacer le mobilier choisi par des pièces qu'il préfère. Un exemple parfait pour illustrer "la tendance qu'a le président Trump à pas céder à la moindre demande de sa femme". Le président des États-Unis aurait une fâcheuse tendance à agir de la sorte avec son épouse, ce qui créerait d'importantes tensions au sein du couple.