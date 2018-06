Melania Trump : Cette star avec laquelle elle a vécu en coloc en France...

Finalement, de Melania Trump, on sait encore peu de choses... L'ancien mannequin slovène naturalisé américain est très discret, n'accordant presque aucune interview. Aujourd'hui la belle est scrutée du fait de son rôle de First Lady, et c'est au compte-gouttes que l'on découvre des informations sur son passé.

C'est le mannequin et ex-animatrice télé de La Roue de la fortune Victoria Silvstedt qui fait des révélations étonnantes dans les pages du magazine Gala. La belle blonde de 43 ans revient sur son parcours et raconte que, jeune top model, elle a fait la rencontre de Melania Trump... "À 17 ans, je suis partie de Suède pour être mannequin à Paris, et on m'a proposé un appartement en colocation avec un autre modèle, près de Notre-Dame. C'était plus pratique d'être à deux, j'ai aussitôt accepté. (...) À l'époque, elle avait 22 ans. Elle arrivait de Slovénie et arpentait les défilés", confie-t-elle.

Et Victoria Silvstedt d'ajouter que leurs débuts dans le métier ont été difficiles et que Melania ne s'est pas montrée particulièrement solidaire. "Elle subissait les mêmes diktats. Je me souviens qu'elle était très en contrôle. Bien plus calme et posée que moi. À l'époque, elle était assez androgyne et maigre. Sa carrière marchait bien car elle était très photogénique avec ses yeux de chat", raconte-t-elle. La maman de Barron Trump avait "une discipline de fer", ne "faisait pas la fête", elle avait "un rapport au poids anormal", allant jusqu'à courir dans les escaliers de l'immeuble pour éliminer une malheureuse boîte de thon ! Mais la future First Lady des États-Unis avait pour réussir une motivation toute personnelle... "Elle était motivée par l'idée d'aider financièrement sa famille", affirme Victoria Silvstedt. Aujourd'hui, force est de constater qu'elle a réussi sa mission !

Thomas Montet

L'interview de Victoria Silvstedt est à retrouver dans Gala, disponible depuis le 27 juin 2018.