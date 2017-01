Melania Trump : Elle pourrait faire gagner gros à son pays natal, la Slovénie

Dans quinze jours sera organisée à Washington la cérémonie d'investiture de Donald Trump. Le 20 janvier, l'homme politique de 70 ans s'installera officiellement dans les bureaux de la Maison Blanche après plusieurs mois de polémiques et de scandales, de débats et d'affronts en tous genres face à sa grande rivale Hillary Clinton.

À ses côtés, le 45e président des États-Unis pourra compter sur la présence et le soutien de ses cinq enfants et de sa famille, à commencer par son épouse Melania. Mariés depuis 2005, le nouveau couple présidentiel aura la lourde tâche de succéder à Barack et Michelle Obama, dont la complicité, le charisme et la finesse d'esprit auront marqué des millions d'Américains au cours des huit dernières années.

Si certains stylistes ont d'ores et déjà affirmé qu'ils refuseraient d'habiller la nouvelle First Lady au cours des prochains mois, cette dernière peut en revanche se targuer de jouir d'une grande popularité auprès de certains Américains, mais aussi (et surtout) dans son pays natal. Selon l'AFP, "l'intérêt mondial pour la Slovénie a bondi grâce à Melania Trump, et ce dès que son mari a annoncé sa candidature", relève l'Office du tourisme slovène.

Des gâteaux à l'effigie de la nouvelle première dame des États-Unis

Née en 1970 à Novo Mesto, la mère de Barron (10 ans) a cependant grandi dans la petite ville de Sevnica, à l'est de la capitale Ljubljana. Cette même petite commune s'est fait une place incontournable sur les dépliants touristiques. En 2015, date à laquelle Donald Trump avait annoncé sa candidature, le nombre de touristes américains en Slovénie "a progressé de 11% sur la période allant de janvier à octobre". Les chiffres de 2016 devraient largement être dépassés.

Et le meilleur reste à venir pour la Slovénie. "Nous tablons sur une hausse continue de l'intérêt pour la Slovénie" et "en particulier pour Sevnica". Des agences de tourisme n'hésitent donc pas à proposer "une offre enrichie, ajoutant à leur tour Ljubljana, où la jeune femme fit ses premiers pas professionnels, et Milan, en Italie voisine, où elle perça comme mannequin". En plus des visites guidées, les commerçants tablent également sur de nombreux produits dérivés, multipliant les initiatives rocambolesques qui leur permettent de surfer sur la notoriété de la First Lady : des pâtisseries "Melania" sont concoctées et même des pantoufles fourrées "Maison Blanche", dont une paire a été offerte à la future première dame, sont vendues 50 euros pièce. "Nous espérons qu'ils tiendront ses pieds au chaud durant les prochains mois d'hiver", a indiqué un porte-parole de l'entreprise à l'AFP.

Petit hic toutefois : le risque de voir apparaître tasses, assiettes et T-shirts à l'effigie de leur effigie a conduit le couple à saisir un cabinet juridique slovène pour prévenir toute exploitation commerciale non autorisée. Pas question de trop en faire sans leur accord, donc...