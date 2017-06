Melania Trump et son fils Barron emménagent à la Maison Blanche

"Hâte de vivre les souvenirs que nous nous ferons dans notre nouvelle maison", a écrit Melania Trump en légende d'une photo d'une des pièces de la Maison Blanche, publiée sur Instagram ce dimanche 11 juin. @flotus ("First Lady of the United States") a ainsi indiqué à plus de 675 000 abonnés qu'elle venait de s'installer à Washington. Comme confirmé il y a plusieurs mois, la première dame de 47 ans a attendu la fin de l'année scolaire de son fils Barron (11 ans) pour quitter la Trump Tower à New York.

La petite famille a été photographiée à sa descente de l'hélicoptère présidentiel, l'Air Force One, dans le jardin de la Maison Blanche ce dimanche. Donald, Melania et Barron Trump y ont été rejoints par les parents de l'ex-mannequin slovène, Amalija et Viktor Knavs. Le look de Melania, composé d'un débardeur blanc Dolce & Gabbana, d'un pantalon Bally, d'un sac de même couleur Hermès et de souliers Manolo Blahnik, a été passé au crible par la presse mode.

Une nouvelle vie commence pour les Trump, objets d'insistantes rumeurs sur la relation désastreuse entre Donald et sa compagne. Barron a lui aussi fait les frais de cette nouvelle surexposition médiatique : moqué sur les réseaux sociaux, le jeune homme a reçu la défense de son père et de son administration, auteur d'un communiqué invitant les utilisateurs d'internet à le ménager.