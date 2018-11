Melania Trump fait virer une femme proche de son mari...

Melania Trump, qui est l'une des plus discrètes First Lady, a surpris tout le monde en demandant que Mira Ricardel soit écartée de ses fonctions auprès du président républicain Donald Trump. La cause ? Une guéguerre entre la West Wing de la Maison Blanche (celle de son époux) et l'East Wing (la sienne)...

En affirmant via sa porte-parole Stephanie Grisham que Mira Ricardel, qui occupait un poste-clé au sein du puissant Conseil à la sécurité nationale, ne méritait plus "l'honneur de travailler à la Maison Blanche", Melania Trump, 48 ans, a forcé son mari et son staff à se plier à ses désirs. Et elle a obtenu gain de cause ! En effet, la porte-parole de la Maison Blanche, Sarah Sanders, a annoncé son renvoi tout en précisant qu'elle serait recasée à un autre poste dans l'administration... Comme le rapporte l'AFP, selon plusieurs médias américains, la polémique était en particulier liée à la répartition des sièges dans l'avion à bord duquel la First Lady s'est rendue en Afrique le mois dernier. "Il y a toujours eu une tension entre le domaine du président dans la West Wing et celui de la Première dame, dans la East Wing", souligne Kate Andersen, auteure d'un livre sur l'évolution du rôle de première dame dans l'histoire.

Melania Trump, qui a épousé Donald Trump en 2005, avait jusqu'à présent été très éloignée de la vie quotidienne de la Maison Blanche. D'ailleurs, l'ancien mannequin n'avait pas emménagé immédiatement à Washington avec leur fils Barron, préférant rester à New York. Si elle est sortie de sa réserve, ce ne serait pas uniquement pour une histoire de sièges... Selon le Wall Street Journal, l'équipe de Melania Trump soupçonnait en particulier Mira Ricardel d'être à l'origine de la sortie "d'histoires négatives" la concernant.

Thomas Montet