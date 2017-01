Melania Trump : La couverture du "Vanity Fair" mexicain tombe très mal...

A peine la couverture du magazine a-t-elle été dévoilée que les critiques n'ont pas tardé à fuser, comme celle publiée sur Twitter par Denise Dresser, politologue et éditorialiste du journal mexicain Reforma, "Merci @VanityFairMX de mettre Melania Trump en une. Grand exemple de sensibilité, d'empathie, de patriotisme et d'intelligence éditoriale", s'est-elle moquée ; un avis largement partagé sur Twitter.

Face au tollé provoqué, le Vanity Fair mexicain n'a pas tardé à répondre, déclarant, sur son site : "Non, il ne s'agit pas d'une histoire d'adulation." Le magazine "reconnaît que c'est une période difficile", mais assure défendre "un point de vue critique et indépendant sur les personnes qui font l'actualité".

Et si Donald Trump a déjà accordé des interviews télévisées depuis sa prise de fonction - il a notamment défendu son fils Barron devant la caméra de l'émission Sean Hannity Show de la chaîne Fox News -, Melania reste, quant à elle, muette. Très vite rentré à New York, l'ancien mannequin a repris son train-train quotidien en accompagnant tous les jours Barron à l'école, sous escorte. Elle n'aurait pas prévu de quitter la Trump Tower avant six mois.

Olivia Maunoury