Melania Trump : La First Lady célèbre la fête des Mères sans Donald !

Melania Trump est-elle une First Lady malheureuse ? Les médias américains et des millions de civils s'interrogent. L'intéressée leur répond en se montrant sous son meilleur jour : profitant de la fête des Mères, elle a partagé sur les réseaux sociaux le souvenir d'un moment complice avec son fils de 11 ans, Barron.

Les États-Unis ont célébré la fête des Mères ce dimanche 14 mai, deux semaines avant la France. Melania Trump a saisi cette occasion pour divulguer, sur ses comptes officiels Facebook, Instagram et Twitter, un cliché de son fils et elle. Le duo pose assis sur un canapé, en smokings (avec noeud papillon pour l'ancien mannequin slovène). Appareil en main, le jeune garçon prend sa maman en photo. Tablette à la main, cette dernière lui adresse son plus beau sourire.

"Joyeuse fête des Mères !", écrit Melania Trump en légende. Son mari, le président Donald Trump, absent du cliché, qui l'a partagé, a ajouté un commentaire identique.