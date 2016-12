Melania Trump : Les perles que l'on retient de la nouvelle First Lady

Le 20 janvier prochain, Donald Trump succédera officiellement à Barack Obama à la Maison Blanche, devenant ainsi le 45e président à gouverner les États-Unis. Au cours des récents mois, le businessman et désormais homme politique de 70 ans n'a eu de cesse de faire parler de lui pour ses multiples dérapages racistes, sexistes et xénophobes. Entre deux discours farfelus, il a également fait l'objet de nombreuses accusations d'agression sexuelle, des faits qui se seraient déroulés, pour certains, il y a déjà plusieurs décennies. Malgré tout, l'entrepreneur américain a su séduire ses électeurs grâce à son parcours singulier, son discours typique du self-made-man qui a séduit l'Amérique profonde et délaissée.

Dans sa course à l'investiture, Donald Trump a également pu compter sur le précieux soutien de son atout charme, sa femme Melania (rencontrée en 1998 et épousée en 2005). Très appréciée des Américains, la nouvelle et première First Lady d'origine slovène n'a pourtant pas réalisé un parcours sans faute. Alors que son passé sulfureux de mannequin a refait surface en pleine campagne électorale (des photos d'elle dénudée et au lit avec une autre femme ont fait les choux gras de la presse people), la mère du petit Barron Trump (10 ans) a également enchaîné les bourdes étranges. Comme le simple fait de recopier mot pour mot un vieux discours de Michelle Obama pour prendre la parole lors de la convention républicaine organisée le 18 juillet dernier à Cleveland. La honte ? Oui mais...

En réalité, Melania Trump a toujours été douée pour dégainer des perles hautement improbables. Qu'elles soient insipides, drôles ou complètements hors sujet, voici un florilège des meilleures répliques de la nouvelle première dame des États-Unis.

1. "Je n'ai pas de nounou. J'ai un chef cuistot, j'ai un assistant, et c'est tout. Je m'occupe moi-même de mon fils. Ces moments sont très importants, même si ce n'est que nous deux, ensemble et au calme dans notre véhicule" (Harper's Bazaar, janvier 2016).

2. "Mon opinion est que, plus vous apprenez des langues, mieux c'est, mais quand vous êtes aux États-Unis, vous parlez l'anglais" (People, octobre 2015).

3. "L'une des choses que j'aime le plus à propos de New York, c'est la variété de plats savoureux que l'on peut manger. Mon plat préféré du monde entier est le poulet au parmesan servi chez Jean Georges [établissement cinq étoiles situé dans la Trump Tower, NDLR]" (New York Magazine, avril 2010).

4. "Avec mon mari, nous avons des rapports sexuels absolument incroyables, au moins une fois par jour. Parfois plus !" (au micro de l'émission de radio d'Howard Stern, en 2000).

5. "Plein de gens affirment que j'ai recours à toutes sortes de procédures pour mon visage. Je n'ai rien fait. Je mène une vie saine. Je prends soin de ma peau et de mon corps. Je suis contre le Botox. Je suis contre les injections. Je pense que cela abîme le visage, que cela endommage les nerfs. Tout est naturel chez moi. Je vieillirai gracieusement, comme ma mère" (GQ, avril 2016).

6. "Donald est un super mari qui se montre très compréhensif lorsque j'ai besoin de temps pour moi. Nous sommes tous les deux très indépendants. Il travaille au bureau et je travaille à la maison, ce qu'il comprend. Si je lui dis que j'ai besoin d'un heure pour prendre un bain ou me faire masser, il n'y voit aucun inconvénient. Il est d'un grand soutien" (émission The Mommy Helper Show, août 2011).

7. "J'ai toujours adoré la mode. J'étais toujours été la plus grande et la plus mince, donc ça aide" (Harper's Bazaar, janvier 2016).

8. "Mon mari me connaît et sait qui je suis. J'aime les belles choses. Je mène la grande vie. C'est amusant d'aller [faire campagne dans l'Iowa]. Ils n'ont pas toujours d'hôtel cinq étoiles là-bas, mais on fait avec" (DuJour, mai 2016).

9. "Ce que je pense de Donald Trump ? C'est l'homme le plus sexy du monde !!!" (New York Magazine, avril 2010).

10. "Mon fils est un mini Donald. Il donne des ordres à tout le monde dans la maison. Il a déjà viré des gens chez nous. Il vire les femmes de ménage et les nounous continuellement" (CNN pour Larry King, avril 2010).

