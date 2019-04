Melania Trump licencie une proche de son mari pour éviter un immense scandale

Nouvelle polémique pour Melania Trump. La First Lady a dû se séparer d'une amie de longue date et proche conseillère, Stephanie Winston Wolkoff. En cause : ses dépenses démesurées pour la cérémonie d'investiture de Donald Trump, le 20 janvier 2017. En février 2018, le New York Times révélait que la conseillère aurait utilisé plus de 26 millions de dollars pour cette cérémonie. Sur cette coquette somme, Stephanie Winston Wolkoff aurait touché 1,6 million de dollars pour sa contribution à l'événement.

D'autres sources évoquent qu'elle aurait pu toucher plus de 20 millions de dollars, à travers des donations faites par des partisans de Donald Trump lors de son investiture. En effet, la cérémonie avait permis de recueillir un montant record de 107 millions de dollars auprès de riches donateurs et chefs d'entreprises. Seulement 5 millions auraient été reversés à des oeuvres caritatives et une partie de cet argent aurait pu atterrir directement sur le compte en banque de Stephanie Winston Wolkoff. À cela s'ajouteraient ses milliers de dollars de frais, payés par l'État américain, lorsqu'elle était conseillère de la maman de Barron (13 ans). Rien que pour loger dans des suites dans plusieurs hôtels Trump, elle aurait dépensé plus de 1,5 million de dollars (sans compter le room service, les repas et les trajets), selon Vanity Fair.

Après les révélations des médias américains, Melania Trump, souvent épinglée pour ses goûts luxueux, avait décidé de licencier sa conseillère, en mars 2018. Plus d'un an après le scandale, Stephanie Winston Wolkoff se défend encore de toute mauvaise gestion financière et conflit d'intérêts. "Je pense que les informations communiquées étaient totalement fausses. Je suis fière du travail que j'ai accompli lors de l'inauguration. J'ai tout fait comme il faut et je resterai forte, qu'importent les obstacles", a-t-elle récemment déclaré à Page Six. Stephanie Winston Wolkoff dit ensuite que la cérémonie d'inauguration n'a rien à voir avec son départ précipité de Washington. "J'ai été informée par la Maison Blanche que tous les contrats de bénévoles, gratuits, au sein des conseillers avaient été résiliés. Je reste une source à qui l'on peut faire confiance, demander conseil à titre informel", poursuit-elle. Malgré le scandale, Stephanie Winston Wolkoff resterait donc une proche du couple présidentiel.