Melania Trump malheureuse, lassée des mensonges : Quittera-t-elle Donald ?

Melania Trump n'a jamais renvoyé l'image d'une First lady épanouie et heureuse d'accompagner son mari à la Maison-Blanche. Obligée d'endosser ce rôle qu'elle n'a pas choisi, l'ancien mannequin slovéno-américaine de 47 marié depuis 2005 au président des États-Unis encaisse les humiliations. Les dernières en date, les témoignages d'une star X et d'une ancienne playmate Playboy qui assurent avoir eu des relations avec Donald Trump. La seconde serait restée dix mois avec lui, une relation extraconjugale qui aurait débuté en juin 2006, soit trois mois seulement après la naissance de Barron. C'est cette même année que le milliardaire de 71 ans aurait également eu une liaison avec l'actrice X Stormy Daniels (de son vrai nom Stephanie Clifford). Des allégations que le président dément formellement.

Isolée à la Maison-Blanche, Melania Trump serait "très, très malheureuse" selon une source proche de la famille Trump qui témoigne dans les pages d'Us Weekly. À tel point point que la première dame ferait tout pour passer le moins de temps possible avec son mari, se concentrant avant tout sur son fils Barron, 12 ans. Comme ce 23 mars dernier où Melania Trump a refusé de faire le chemin qui rejoint la Maison-Blanche à Joint Base Andrews, où se trouve l'avion présidentiel Air Force One, avec son mari. Un trajet en solo qui lui avait permis d'éviter les photos à deux. Le couple avait alors passé quelques jours loin de Washington, dans sa villa de Floride, d'où Donald Trump était reparti en urgences pour faire face au dossier Stormy Daniels. Bien au calme, loin de la Maison-Blanche, elle ne l'avait d'ailleurs pas suivi, laissant le soin à son époux d'affronter seul les médias.

La question qui brûle alors toutes les lèvres est maintenant de savoir si Melania Trump tiendra jusqu'à la fin du mandat de Donald Trump. Investi le 20 janvier 2017 de sa fonction de président des États-Unis au Capitole, le puissant hommes d'affaires ne cédera sa place qu'en 2021, à moins que les électeurs lui accordent à nouveau leur confiance. "Tant de personnes ont quitté la Maison-Blanche", a lui-même ironisé Donald Trump un peu plus tôt ce mois-ci.