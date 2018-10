Melania Trump nue dans le Bureau ovale : Le clip qui fait scandale !

Depuis quelques jours, T.I. fait grand bruit. Le 13 octobre 2018, le rappeur de 38 ans a publié sur son compte Twitter un court clip dans lequel il apparaît à la place du président Donald Trump dans son Bureau ovale à la Maison Blanche.

Puis, un sosie de Melania Trump débarque avec la fameuse veste à l'inscription "Je m'en fiche complètement, et vous ?" qui avait fait scandale en juin dernier. La femme, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la First Lady, se déshabille ensuite devant le rappeur avant de s'exhiber entièrement nue devant lui. Des images rapides qui ont été montées pour faire la promotion du nouvel album de T.I., Dime Trap, sorti le 5 octobre dernier. Mais qui sont également un moyen pour l'artiste de s'opposer au couple Trump, alors même que son ancien ami et confrère Kanye West ne cesse d'afficher son amitié pour le président américain. "Cher 45 [Donald Trump est le 45ème président des Etats-Unis, NDLR] , je ne suis pas Kanye", a prévenu le rappeur.