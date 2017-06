Melania Trump prépare l'anniversaire de Donald Trump, en plein scandale

Entre son retrait des accords de Paris, son tweet controversé suite au dernier attentat de Londres et les soupçons pesant sur sa relation avec la Russie, Donald Trump passe une semaine difficile. Son épouse Melania a la claire intention de lui remonter le moral : non pas en s'exprimant en sa faveur au Sénat américain, mais grâce à une surprise pour son anniversaire...

Mercredi 14 juin, Donald Trump fêtera ses 71 ans. Un jour spécial pour Melania, qui a sollicité l'aide des supporters du président des États-Unis. La première dame leur a demandé, par le biais d'une newsletter, une petite faveur en signant une carte d'anniversaire électronique. Elle écrit dans son e-mail : "J'ai besoin de votre aide pour que cet anni­ver­saire soit inou­bliable."

"Vous avez prouvé sans conteste que vous étiez un ami loyal de mon mari. Donald sera ravi de recevoir les mots d'amis comme vous, qui comptez beaucoup pour lui et qui avez tant contribué à la victoire du parti", ajoute l'ex-mannequin de 47 ans et maman de Barron Trump (11 ans). Le jour de l'envoi de ce message, l'ancien directeur du FBI, James Comey (récemment limogé par Donald Trump), témoignait au Sénat sur les pressions qu'il aurait reçues, afin de mettre un terme à une enquête sur la potentielle implication de la Russie dans la victoire à l'élection présidentielle de Donald Trump, candidat républicain, aux dépends de son adversaire démocrate Hillary Clinton.

L'organisation de l'anniversaire de Donald Trump par sa compagne, en plein scandale géopolitique, tombe mal pour de nombreux journalistes et citoyens américains, et témoignent du désintérêt de Melania pour l'actualité politique et la fonction de First Lady. À sa décharge, son mari vit un début de mandat marqué par les controverses. Attendre un moment d'accalmie pour entamer des démarches festives lui demanderait de la patience.

Cette semaine encore, Donald et Melania Trump ont fait les gros titres de la rubrique insolite également à cause de statues. Un sculpteur bosniaque au style particulier a dévoilé les doubles du couple présidentiel américain, et s'est attiré de nombreuses moqueries.