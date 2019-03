Melania Trump remplacée par un sosie ? Donald Trump s'agace...

C'est une théorie absurde qui agace franchement la Maison Blanche : Donald Trump ferait parfois appel à un sosie de Melania Trump pour l'accompagner en déplacement. L'une des dernières sorties du couple, le 8 mars 2019 en Alabama auprès des victimes d'une tornade, a relancé la polémique : complotistes et blagueurs de tout poil s'en sont donné à coeur joie sur Twitter avec le hashtag #FakeMelania (fausse Melania). Forcément, le président américain a fini par s'en mêler.

Le 13 mars, parmi ses innombrables tweets, le président de la plus grande puissance mondiale a pris le temps de s'intéresser à cette bêtise. Donald Trump dément disposer d'un double de son épouse et va encore plus loin en accusant les médias de propager des fake news et en se faisant ainsi passer pour une victime : "Des photos de Melania ont été photoshopées pour faire croire que ce n'était pas elle à mes côtés en Alabama et ailleurs. Ce sont des théories du complot. Ces médias sont de plus en plus dérangés avec le temps." Pour Trump, les fake news ce sont CNN et le New York Times ou encore tout journaliste qui fait son travail...

En octobre 2017, c'est carrément la Maison Blanche qui avait jugé bon de préciser que Melania Trump n'avait pas de sosie. "Une fois encore, nous nous trouvons empêtrés dans une non-histoire ridicule alors que nous pourrions parler du travail de la First Lady au nom des enfants ainsi que sur la crise des opioïdes qui frappent notre nation."

Reste que sous le hashtag #FakeMelania, les blagues sur Melania Trump se comptent par centaines... Donald Trump aura peut-être convaincu ses partisans, mais pas les internautes.