Mélanie Da Cruz accusée d'être une mauvaise mère : "Ça ne va pas commencer..."

Le 25 juillet 2018, Mélanie Da Cruz (27 ans) donnait naissance à son fils Swan. Et la compagne du footballeur Anthony Martial (22 ans) – déjà papa d'une petite Peyton, née en 2015 de sa relation avec Samantha – a été contrainte de rester toute une semaine à l'hôpital à la suite de complications après l'accouchement. Désormais remise sur pied, la belle blonde révélée dans Secret Story 10 (TFX, en 2016) a pu retrouver son nid douillet le 2 août dernier et partage donc de nouveau son quotidien avec ses fans, sur Snapchat. Et l'une de ses photos est loin d'avoir fait l'unanimité.

Mélanie Da Cruz a dévoilé un cliché sur lequel on peut apercevoir son fils dormir sur le ventre dans son lit, pendant que sa maman le surveille avec une caméra. Nombreux sont donc les internautes à lui avoir signalé qu'il ne fallait pas faire dormir son nourrisson sur le ventre car il y a des risques de mort subite. Des remarques qui ont agacé l'ancienne candidate de télé-réalité.

"Si j'ai mis une caméra et un moniteur respiratoire, c'est justement pour pouvoir le laisser sur le ventre quand il a mal au ventre ! Ça ne va pas commencer à me dire ce que je dois faire par contre. Merci bien. Mets-le sur le dos il peut s'étouffer avec son vomi. Sur le côté il peut se retourner. Sur le ventre il peut arrêter de respirer. Et les contours de lit. Oh la la, please stop", a écrit Mélanie Da Cruz, ce samedi 4 août 2018. Reste à savoir si le message passera.