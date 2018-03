Mélanie Da Cruz accusée d'inventer sa grossesse : Son message aux "garces"

Mélanie Da Cruz n'est pas de celles qui veulent partager leur grossesse sur les réseaux sociaux. Contrairement à Manon Marsault ou à Tiffany de Mariés au premier regard, l'ancienne candidate de Secret Story préfère rester discrète sur le sujet.

La jeune femme a simplement dévoilé qu'elle attendait un garçon et n'a que rarement affiché son baby bump. Certains internautes tentent donc désespérément d'apercevoir son beau bidon à la moindre de ses publications. Et quand cela arrive, ils n'hésitent pas à lui faire des réflexions déplacées. Une situation qui met plus qu'en colère la compagne d'Anthony Martial. Aussi a-t-elle poussé un gros coup de gueule ce mardi 27 mars 2018, en Insta Story.

"Quand je vois des petites garces, et je pèse mes mots, me suivre sur Insta et chercher juste à voir un semblant de mon ventre pour ensuite commenter : 'pfff, son ventre est tout plat, blabla'... Ça me confirme bien que j'ai raison de ne pas tout partager. Aller jusqu'à dire : 'Elle a annoncé sa grossesse pour le buzz.' Dieu merci, je ne suis pas comme vous. Pour votre info, et c'est la dernière fois que je le dis, je montrerai mon ventre quand j'en aurai envie. Et mon fils, vous ne verrez pas sa tête", a-t-elle écrit dans un premier temps.

Elle a ensuite conseillé à ses détracteurs de s'occuper de choses plus importantes plutôt que de scruter ses moindres faits et gestes sur les réseaux sociaux. Mélanie a aussi évoqué un "élan de c***s qui passent leurs journées à se taguer". Il ne fallait pas la chercher.