Mélanie Da Cruz : Combien de kilos elle a pris pendant sa grossesse !

À l'approche de la naissance de son premier enfant, Mélanie Da Cruz s'impatiente de plus en plus. Alors pour faire passer le temps, l'ancienne candidate de Secret Story s'amuse à partager son quotidien de femme enceinte sur les réseaux sociaux. Reconvertie dans le blogging depuis la fin de ses apparitions à la télé, Mélanie révèle souvent quelques astuces et bon plans, ce qui lui a permis de développer sa communauté qui compte désormais près de 2 millions d'abonnés.

Lundi 16 juillet 2018, la compagne du footballeur Anthony Martial a accepté de participer à une session de questions/réponses sur Instagram pour le plus grand plaisir de ses followers. Après avoir évoqué le mariage, Mélanie accepte de parler de son poids. En effet, à la question d'un internaute sur le nombre de kilos qu'elle aurait pris pendant sa grossesse, la jolie blonde de 27 ans répond : "10 kilos !" Un poids relativement idéal en fin de grossesse qu'elle ne devrait pas avoir de mal à perdre plus tard.

Pour rappel, Mélanie et Anthony Martial attendent leur premier enfant ensemble. Il s'agit d'un garçon, dont le prénom avait récemment était révélé par accident. Si pour la jeune femme, les joies du pouponnage sont toutes nouvelles, le footballeur, lui, est déjà papa d'une petite fille nommée Peyton, née d'une ancienne relation tumultueuse avec Samantha.