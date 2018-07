Mélanie Da Cruz, des complications après l'accouchement : Tristes révélations

Mélanie Da Cruz a posté un message assez inquiétant en story Instagram, lundi 30 juillet 2018. Très discrète depuis son accouchement le 25 juillet 2018, la candidate de Secret Story 10 a en effet fait son retour sur le réseau social afin de donner de ses nouvelles.

Si son fils Swan se porte à merveille, ce n'est pas malheureusement pas le cas de la jeune maman : "Je suis vraiment navrée de ne pas pouvoir snaper, être active, mais les conditions ne me le permettent pas... Mon bébé va bien, dieu merci. J'ai eu moi un peu moins de chance mais il y a pire que moi dans le monde, donc je ne me plains pas et, surtout, aujourd'hui, je suis la plus heureuse de la terre quand je regarde mon bébé. Je prendrais tous les malheurs de la terre pour lui. Pour qu'il soit le mieux possible."

Mélanie Da Cruz a ensuite tenu à avoir quelques mots pour son compagnon Anthony Martial qui a quitté précipitamment la préparation d'avant-saison de son club, Manchester United, afin d'assister à son accouchement : "Pour finir, j'aimerais vous dire que peu importe ce que la planète peut pense, sachez que sans Anthony à mes côtés, je n'aurais pas pu m'occuper même un petit peu de mon bébé car j'étais incapable de me mouvoir à ma guise. Ce n'est pas dans la facilité que l'on voit que l'on aime quelqu'un mais dans la difficulté ! Il s'est occupé de nous et le fait encore aujourd'hui." La belle blonde de 27 ans l'a ensuite remercié de lui avoir fait "le plus beau cadeau du monde" et a rappelé qu'il était "le meilleur des papas".

Nous souhaitons un prompt rétablissement à Mélanie.